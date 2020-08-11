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В Сатпаеве снизили тариф на тепловую энергию

Введен временный компенсирующий тариф с 1 сентября 2020 года.

Фото : Zakon.kz11 августа 2020, 14:44

В Сатпаеве Карагандинской области снижен тариф на услуги передачи, распределения и снабжению тепловой энергией, передает zakon.kz.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области проведен анализ по исполнению тарифной сметы ТОО "Сатпаевское предприятие теплоснабжения" за 2019 год.

По итогам проведенного анализа отчетов, Департаментом выявлен необоснованный доход в размере 217 620 000 тенге, который будет возвращен потребителям путем снижения тарифов в течение года.

В этой связи, приказом Департамента введен временный компенсирующий тариф с 1 сентября 2020 года для ТОО "Сатпаевское предприятие теплоснабжения" на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией в размере 3592,13 тенге за Гкал без учета НДС, снижение на 16,7%.


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