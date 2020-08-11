Двое ранены в перестрелке в Алматинской области
Инцидент сняли на видео. Слышны женские крики и выстрелы.
Фото : Pxhere11 августа 2020, 15:08
Перестрелку в селе Узынагаш сняли на видео, передает zakon.kz.
Кадры опубликовали на странице "kris_p_kz" в Instagram.
На записи слышны выстрелы и женские крики. Автор видео сообщил, что "в кого-то попали".
Не ходите туда, стреляют! Цыгане стреляются. Из-за чего они дерутся? - говорит автор.
Внимание! Ненормативная лексика.
В ДП Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 24 июня.
В полицию поступило сообщение о драке с применением огнестрельного оружия. По прибытию на место преступления установлено, что конфликт произошел между знакомыми, в результате чего двое из его участников получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, - отметили в ДП.
Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Вещественные доказательства - охотничье ружье и дубинка изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, раследуемого в УП Жамбылского района по факту покушения на убийство по ст. 24 УК РК. В настоящее время расследование продолжается, - заключили в полиции.
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