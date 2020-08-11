Деревянченко назвал соперника опаснее Головкина и Канело

Бой между Головкиным и Деревянченко до сих пор вызывает немало разговоров.

Украинский боксер Сергей Деревянченко, в крайнем бою за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе уступивший по очкам казахстанцу Геннадию Головкину, сделал интересное заявление, передает zakon.kz.

По мнению спортсмена, для него в среднем весе есть более опасные соперники, чем Головкин и мексиканский чемпион WBA и WBC Сауль Канело Альварес.

С боксерами такого стиля, как у Головкина, я чувствую себя комфортно, я показываю такой же бокс, как и Альварес и Головкин. А вот Джермалла Чарло (соперник Деревянченко в ближайшем бою - Прим.Ред) будет уходить, двигаться и работать на контратаках, и здесь надо будет что-то думать. Будет тяжелей. Естественно, Чарло – это топовый боксер. Я настраиваюсь на то, что это не будет легкой прогулкой. Настраиваюсь на довольно тяжелый бой. Сейчас нет проходных боев, все бои топовые, - заявил Деревянченко в интервью Sporttime.

Напомним, бой между Головкиным и Деревянченко до сих пор вызывает немало разговоров. У некоторых специалистов бокса есть мнение, что в том бою должна была быть зафиксирована ничья. Однако, сам Деревянченко сообщил, что для него тот поединок - уже история и он не думает о нем.

Никто (после боя Головкин - Деревянченко) протесты не подавал, но были недовольны. Но этот бой был год назад, мы его забыли, это уже история. Мы на этом не зацикливаемся и идем вперед, - добавил украинский боксер.

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