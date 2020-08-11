В полиции прокомментировали сообщение о "беспорядках" в Жамбылской области

По информации ведомства, сейчас обстановка в селе стабильная, задержаны 14 человек, начато досудебное расследование по факту хулиганства.

Распространяемую в соцсетях информацию о беспорядках, якобы происходящих в селе Каскабулак Жамбылской области, прокомментировали в пресс-службе областного Департамента полиции, сообщает zakon.kz.

В мессенджерах распространяется информация о беспорядках, якобы происходящих в селе Каскабулак Жамбылской области. Сообщается, о стрельбе, закидывании камнями, а также о том, что местные жители якобы прячутся в школе. Также авторы сообщения отмечают, что ситуация там "до сих пор нестабильная".

Данную информацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области. Как сообщили в ведомстве, речь идет не о беспорядках, а о хулиганстве и все причастные к нему уже задержаны. В настоящее время ситуация стабильная, других нарушений общественного порядка не зафиксировано.

11 августа 2020 года в 01.30 часов в Таласский РОП поступило сообщение по факту хулиганских действий, произошедших в селе Каскабулак Таласского района Жамбылской области. Сотрудниками полиции Жамбылской области по горячим следам задержаны 14 человек, передвигавшихся на автомашинах БМВ-525, Тойота-Камри и ВАЗ-2107. Задержанные доставлены в РОП Таласского района. По данному факту начато досудебное расследование по ст.293 УК РК (хулиганство), выясняются все обстоятельства по делу. В настоящее время ситуация стабильная, других нарушений общественного порядка не зафиксировано. Департамент полиции Жамбылской области просит жителей не распространять недостоверную информацию. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, – сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

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