Менеджер Роя Джонса застрахует его уши в бою с Тайсоном

В июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду.

Менеджер бывшего абсолютного чемпиона Роя Джонса-младшего Жолт Барна назвал причину переноса боя Майка Тайсона с Роем Джонсом-младшим, а также сообщил интересную подробность, передает zakon.kz.

Жолт Барна объяснил, чем выгоден перенос боя боксера с Майком Тайсоном для обеих сторон.

Я думаю, что перенос боя на 28 ноября, – это очень неплохая идея. Во-первых, 28 ноября – это выходные, которые выпадают на День благодарения, и это лучшее время для продаж у PPV, так как все будут дома. Организаторы поединка пытаются максимизировать прибыль от трансляций. Перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться, и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран, – отметила Барна.

Кроме того, согласно официальным сообщениям Roy Jones Jr Boxing Russia, Барна объявил тендер для страховых компаний, чтобы застраховать уши Роя Джонса в бою с Майком Тайсоном.

Напомним, в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, после того, как Тайсон травмировал соперника, его дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!