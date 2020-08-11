Как экономить бензин

Вы должны четко спланировать свой маршрут, прежде чем отправиться в путь.

Полезные советы, которые помогут сделать содержание машины менее затратным.

Как ездить чтобы экономить бензин?



Избегайте пробок

Начнем с езды. Как бы банально это ни прозвучало, но вы должны четко спланировать свой маршрут, прежде чем отправиться в путь. Это избавит от наматывания кругов по городу и стояния в пробках с работающим двигателем, которые обернутся потраченным впустую топливом. Средний расход на холостом ходу обычно составляет от 1 до 1,5 литров в час в зависимости от объема двигателя. Именно поэтому не стоит также увлекаться долгим прогревом — современным моторам достаточно пары минут работы до начала движения.

Не лихачьте

Если хотите снизить расход топлива, придется забыть о высоких скоростях и резких ускорениях. Разгоняйтесь плавнее, заранее снижайте скорость перед перекрестками и избегайте резких торможений, чтобы не сжигать бензин впустую. А лучше всего передвигайтесь с крейсерской скоростью авто, указанной в документации, — на ней расход будет минимальным.

Снизьте аэродинамическое сопротивление

Во время езды по трассе обязательно закрывайте окна, чтобы улучшить обтекаемость. По этой же причине рекомендуется снимать багажник с крыши, если он не используется. Основной багажник тоже лучше не загромождать ненужными вещами — чем меньше вес, тем меньше расходуется топливо.

Отключайте дополнительные приборы

Еще большей экономии можно достичь, своевременно отключая кондиционер, отопитель, фары и другие приборы. Все это оказывает дополнительную нагрузку на генератор, что влечет повышенный расход топлива. Шутки шутками, но несколько процентов к расходу могут добавить даже лампы повышенной мощности в фарах.

Паркуйтесь в тени

Парковаться тоже нужно с умом. В жаркую погоду машину лучше оставлять в тени, не подвергая лишний раз воздействию солнечных лучей. Разогретый воздух и без того провоцирует повышенное испарение топлива, так что не стоит дополнительно накалять автомобиль на солнце.

Как правильно заправляться?

Заправляйтесь ночью

Как ни странно, но правильная заправка автомобиля поможет сэкономить на топливе. Опытные водители предпочитают посещать АЗС ранним утром или поздним вечером, когда на улице прохладно. Плотность топлива зависит от температуры. Чем она выше, тем меньший объем попадет в бак.

Заливайте полный бак

Старайтесь не заправляться по 5–10 литров, а всегда заливать полный бак, чтобы не кататься на заправку через несколько дней, сжигая впустую драгоценное топливо. А вот к выбору марки бензина не стоит подходить с фанатизмом — ориентируйтесь на рекомендации производителя и не гонитесь за самым премиальным и дорогим топливом.

Пользуйтесь скидками

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Источник: lifehacker.ru

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