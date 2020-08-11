Секс-куклы напрокат стали популярными в Китае

Пользователи Сети спорят о необходимости существования такого бизнеса.

Новый вид бизнеса, предоставляющий секс-куклы напрокат, в последнее время стал популярным во многих китайских городах, включая Шанхай, Сучжоу, Хэфэй, Шеньчжэнь и Дунгуань. Об этом пишет Global Times, передает zakon.kz.

Комплекс услуг может стоить от 180 до 500 юаней в час (10 890 - 30 250 тенге). Один из сотрудников подобного заведения в Шанхае заявил, что клиентам предоставляются все материалы, закуски, а также напитки. Владелец заведения рассказал, что он также может сделать индивидуальные секс-куклы в зависимости от предпочтений клиентов. Интимные части одноразовые и меняются для каждого.

Как сообщается, подобные заведения располагаются в бизнес-центрах и жилых районах без каких-либо вывесок. Большинство из них владеют лицензиями на предоставление медицинских услуг, или массажа. Однако многие пользователи китайской Сети высказали опасения, что санитарное состояние кукол и помещений может не соответствовать требованиям. Также они озабочены тем, что не все владельцы будут проверять личность и возраст своих клиентов.

Другая часть комментаторов подчеркнула, что подобный бизнес должен развиваться, так как он может удовлетворить потребности некоторой части людей, а также снизить риск причинения вреда реальным людям.

Если такие заведения смогут поддерживать надлежащую гигиену, это может быть хорошим способом уменьшить количество преступлений, связанных с сексом, - предположил один из пользователей Сети.

Некоторые комментаторы предложили властям не рассматривать вопрос о полном запрете, а вместо этого дать рекомендации о том, как бизнес может работать квалифицированным образом с надлежащими медицинскими рекомендациями и надзором.

Платные сексуальные услуги запрещены в Китае. Не совсем понятно, стоит ли считать незаконным прокат секс-кукол.

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