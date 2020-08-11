Горячие новости
Читайте также

Алматинца, ответившего на замечание выстрелами, привлекли к уголовной ответственности

Ведется досудебное расследование по факту хулиганства.

Фото : Кадр из видео11 августа 2020, 16:06

Мужчину, открывшего стрельбу в ответ на замечание о нарушении тишины, привлекли к уголовной ответственности за хулиганство. Об этом журналисту zakon.kz сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 ч.2 УК РК. Расследование проводит Управление полиции Алатауского района. По подозрению в совершении данного преступления задержан гр.Б., 1986 года рождения, у которого был изъят пневматический пистолет. В настоящее время досудебное расследование продолжается, – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Как сообщалось ранее, нарушителя тишины, вооруженного пистолетом, задержали жители расположенного рядом ЖК в Алматы. При этом, мужчина произвел в них несколько выстрелов. Завязалась драка с целью обезоружить хулигана, в которой местные жители повалили нарушителя на асфальт и удерживали в таком положении до приезда сотрудников полиции.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты