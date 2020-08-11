Фонд "Позитив Yмiт" выделил 174 млн тенге семьям врачей, умерших от Covid -19
Выплаты начинаются с 10 августа.
Фото : Позитив Yмiт11 августа 2020, 16:08
Частный фонд "Благотворительный Фонд "Позитив Yмiт" предоставит материальную помощь в размере 174 млн тенге семьям врачей, умерших от Covid -19, сообщает zakon.kz.
Выделенные средства будут распределяться согласно списка, представленного Министерством здравоохранения РК. Каждая семья из этого списка получит по 1 млн тенге, - говорится в сообщении.
Выплаты начинаются с 10 августа.
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