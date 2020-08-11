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Пожар произошел около алматинской оптовки

Пожар тушили 25 человек.

Фото : zakon.kz11 августа 2020, 16:16

11 августа на пульт "101" поступили сообщения о пожаре с разных адресов улиц Петропавловской и Усть-Каменогорской Алатауского района Алматы. Пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу вызова, передает zakon.kz.

По информации ДЧС города, открытым пламенем горели хозпостройки барачного типа и баня с переходом на времянку, надворные постройки и на кровлю жилого дома. Быстрому распространению пожара способствовали деревянные потолочные перекрытия и перегородки.

Тушение осложнялось отсутствием противопожарных разрывов среди Г-образных примыкающих каркасно-камышитовых плотных строений. На тушение и защиту близлежащих строений подано пять пожарных стволов, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды. Сотрудниками УП Алатауского района оцеплен периметр пожара, обеспечен правопорядок, - сообщили в ДЧС.

Пожарным удалось отстоять жилой дом и времянку по улице Петропавловска , а также хозпостройки по улице Усть-каменогорская - они повреждены частично. Пожар локализовали за 20 минут, в 12:40 ликвидировали полностью на площади 120 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 25 человек личного состава и пять единиц техники. Обошлось без жертв и пострадавших.

Один из жителей поблагодарил пожарных за оперативную работу.


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