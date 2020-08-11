Казахстан и Турция начнут совместное производство лекарств

А также намерены обмениваться опытом по выходу из карантина.

Турция и Казахстан расширяют взаимодействие в борьбе с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Минздрава, Казахстан и Турция намерены обмениваться опытом по выходу из карантина, сотрудничать в вопросах по производству лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции и локализовать выпуск аппаратов ИВЛ.

Эти и другие вопросы обсудили заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов и министр здравоохранения Алексей Цой во время кратковременной поездки в Турцию 7 августа 2020 года.

Всего за несколько часов казахстанская делегация ознакомилась с работой районной больницы города Маниса, расположенной недалеко от Анкары. Изучили такие моменты, как автоматизация медицинских и технологических процессов, посмотрели, как здесь соблюдают социальное дистанцирование и санитарно-эпидемиологический режим и, что немаловажно, как соблюдаются данные правила.

Кроме того, в рамках поездки прошла встреча с научно-медицинским сообществом и министром здравоохранения Турции Фахритином Коджа, на которых также обсудили расширение взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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