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Не хочу крови и насилия - Тихановская призвала не противостоять милиции

Она поблагодарила граждан за участие в выборах.

Фото : скриншот видео11 августа 2020, 16:30

Кандидат в президенты Беларуси записала еще одно видеообращение, в котором попросила митингующих "не противостоять милиции и разойтись по домам", передает zakon.kz.

Видеозапись обращения опубликовал Telegram-канал "Mash".

Выглядит она не очень веселой и читает по листку, - говорится в публикации.

Светлана Тихановская поблагодарила граждан за участие в выборах главы государства.

Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению законов. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции и не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких, - сказала она.

11 августа стало известно о том, что Тихановская покинула Беларусь, сейчас она находится в Литве. Ранее она уже записала видеообращение, в котором объяснила свой отъезд.

В Беларуси уже второй день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская - менее 10 процентов.


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