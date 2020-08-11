Алматинцы игнорируют подземные переходы в центре города

Ради них на перекрестках снова нарисуют "зебру".

В Алматы на перекрестках в центре города, где есть подземные переходы, нанесут разметку "зебру", поскольку сейчас люди и так переходят эти перекрестки напрямую, а не через подземки, передает zakon.kz.

Ранее дублирующие наземные переходы на перекрестках с подземными переходами уже были помечены "зеброй"

Во время реконструкции, ремонта подземок для обеспечения прохода перекрестков пешеходами наносилась временная разметка в виде зебры. В настоящее время, чтобы ее снова нанести на постоянной основе, необходима разработка ПСД на доукомплектацию светофорных объектов пешеходными светофорами. По завершению разработки ПСД установят дополнительные светофоры и после этого можно будет нанести разметку "зебру", - сообщил заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан .

Ранее стало известно, что в Алматы начали строить еще 2 новые станции метро.

Альберт Ахметов

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