Погода испортится в Казахстане 

Ожидается гроза и сильный ветер.

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области 12-13 августа местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде 12 августа ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.



В Акмолинской области 12 августа ожидается дождь, местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане 12 августа ожидается дождь, временами сильный. Временами гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 12 августа временами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15 м/с.



В Мангистауской области 12 августа местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Актау 12 августа ночью и утром ожидается гроза.



В Восточно-Казахстанской области 12 августа местами ожидается гроза, шквал, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске 12 августа ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. В Семее 12 августа ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.



В Северо-Казахстанской области 12 августа ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске 12 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем 12 августа местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.



В Костанайской области 12 августа местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный местами 18 м/с. В Костанае 12 августа ожидается ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

Вероятность шторма 70-100 %.

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