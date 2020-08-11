В 50 метрах от нас начала кричать – историю спасения девушки рассказал военрук

Спуск довольно крутой, сама бы она не дошла.

Юные армейцы из военно-патриотического клуба спустили с гор раненую школьницу, передает zakon.kz

В пятницу утром по направлению в Малое Алматинское ущелье выдвинулся сводный отряд юных армейцев (подростков-школьников) из военно-патриотического клуба Алматы для уборки мусора и восхождения на пик Пионер, пик 28-ми героев-панфиловцев и пик Маншук Маметовой, чтобы водрузить флаг Победы в честь 75-летия околнчания Великой Отечественной войны.

Когда группа прибыла на Мынжылки, стало заметно, что мусор там частично убран Федерацией альпинизма, и на месте было решено провести уборку выше на плато. Поднявшись наверх, группа поставила лагерь, решила позавтракать. На это же плато шли 5 человек старшего школьного возраста.

Они шли по направлению к нам. В 50 метрах от нас девушка начала кричать, оказывается, подвернула ногу. К ней подбежала медик нашей группы, студентка медицинского колледжа, и я. Она говорила, что не может наступить на ногу. Видим, что левая нога у нее опухла, увеличивалась на глазах. Это был или вывих, или закрытый перелом. – рассказал военрук, руководитель городского патриотического военно-клуба юных армейцев Бакытжан Перимбет.

Медик наложила эластичный жгут, а аптечке была мазь, помогающая при ушибах, травмах и вывихах. Жгут наложили, попросили наступить на поврежденную ногу, но она не могла этого сделать без боли.

Спуск довольно крутой, сама бы она не дошла. Я пригласил 10 наших юных армейцев. Мы решили ее спускать вниз. Было уже 4 часа вечера, нужно было все сделать до заката. Помню, пару лет назад мы спускали женщину с закрытым переломом ноги 2,5 часа, там расстояние 2 км было. Здесь такое же расстояние до Мынжылки было. Мы решили пойти кратчайшим путем, вспомнили, что проходили на военно-полевых сборах совместно с погранакадемией, - поведал военрук.

Из альпинистской веревки связали кокон, положили туристический коврик, завернули девушку. 6 ребят несли ее на руках, путь занял 2,5 часа к плотине Мынжылки. Далее отряд позвонил в Службу спасения 109, которая и передала раненную девушку медикам.

Ребята из военно-патриотического клуба четко сработали. Было тяжело спускать. За это время мы все еще раз поняли, почему только идейные люди идут работать спасателями. 700 метров крутого спуска, со всеми мерами предосторожности пройти и пронести пострадавшую не каждый сможет, - уверен Бакытжан Перимбет.

Добавим, что в городском клубе юных армейцев занимается около 150 детей, это дети матерей одиночек, из многодетных семей, также воспитанники областного детского дома. Ребята познают себя, крепнут, закаляют характер, силу воли, организм, желание побеждать. После такой школы многие поступают в школу Бауржана Момышулы, лицей Арыстан, каждый 3-й воспитанник военно-патриотического клуба становится военным. Согласно заключенному меморандуму между Департаментом по делам обороны Алматы и Академией Пограничной службы , ежегодно дети из военно -патриотического клуба проходят горную подготовку под Алматы. Деятельность военно-патриотических клубов южной столицы курируют местные органы военного управления.

Альберт Ахметов

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