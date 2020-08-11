Назначен новый председатель Павлодарского областного суда

Им стал Бакытжан Караманов.

Председатель Верховного Суда Жакып Асанов в режиме онлайн представил коллективу Павлодарского областного суда вновь назначенного председателя, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы суда, им стал Бахытжан Караманов. Во встрече приняли участие руководители судов региона и Администратора судов.

Выступая, Асанов кратко отметил предварительные итоги реализации программы "Семь камней правосудия". Среди нововведений он назвал внедрение новых форматов судебных актов, повышение требований к отбору кандидатов на должности судей и развитие электронного правосудия.

Председатель Верховного Суда, отметив многолетний стаж судейской работы Бахытжана Караманова, его профессионализм, безупречную репутацию и трудолюбие, выразил уверенность в том, что он задаст новый импульс развитию судебной системы и оправдает доверие Президента.

Караманов Бахытжан Садвакасович родился в 1962 году в г.Кызылорда Кызылординской области.

В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.Кирова.

1985-1986 гг. - стажер прокуратуры Шиелийского района Кызылординской области.

1986-1988 гг. - старший следователь прокуратуры г.Кызылорды,

1988-1990 гг. - следователь прокуратуры Сырдарьинского района Кызылординской области.

1990 -1992 гг. - юрист МГП "Жанна", г. Кызылорда

1992-1993 гг. - старший следователь прокуратуры г.Актау, Мангистауская область.

1993-1994 гг. - следователь, старший следователь Военной прокуратуры внутренних войск РК.

1994-1995 гг. - старший прокурор отдела общего надзора Управления военных прокуратур, г.Алматы.

1995-1997 гг. - член Военного суда Войск РК, г.Алматы

1997-2002 гг. - председатель судебной коллегии по гражданским делам Военного суда Войск РК, г. Алматы.

2002-2015 гг. - судья Военного суда РК, г.Астана

2015-2020 гг. - председатель судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда, судья Алматинского городского суда.

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