Шесть отечественных фильмов увидят казахстанцы перед Новым Годом

Кинотеатры Казахстана приостановили свою деятельность 13 марта и до сих пор закрыты. Прогнозов по срокам перезапуска сферы кинопоказа нет.

Массовые переносы крупных релизов из-за сложной ситуации с кинотеатрами, не обошли стороной и локальный рынок. Заявленные на весну и лето казахстанские картины приобрели новые даты старта. Так, комедии "Бизнес по-казахски в Турции" (продюсер Нурлан Коянбаев), "Базар жок, Мексика!" (режиссер Женисхан Момышев), "ТойХана" (продюсер Куралай Анарбекова), "Супер агенты" (продюсер Беркут) и "Три подружки" (режиссер Аскар Бисембин) казахстанцы смогут увидеть в преддверии новогоднего праздника - 24 декабря 2020 года. Спустя неделю, 31 декабря, на больших экранах начнутся показы семейной комедии "Папа поневоле" (продюсер Тимур Бактыбаев), передает zakon.kz

Производители фильмов "Базар жок, Мексика!" и "ТойХана" объявили о своем решении в социальных сетях. Комедия "Базар жок, Мексика!", главные роли в которой сыграли актеры Аскар Ильясов, Кажет Смагулов, Олжас Абай и Айжан Лайджи, должна была стартовать на экранах еще в апреле, но из-за закрытия кинотеатров, дату перенесли на 15 июня. Но и тогда кинотеатры Казахстана не смогли открыться. Как отмечают создатели, ими было принято решение о сдвиге даты старта, в связи с затянувшимся открытием кинозалов и отсутствия, хотя бы ориентировочной даты перезапуска.

По словам директора по прокату компании Kinopark-Kinoplexx Theatres, Акботы Кайсеновой, производители фильмов не согласовывали предварительно обновленные даты, как это было ранее, а уведомили уже о принятом решении.

То, что сейчас происходит – это закономерный процесс. Продюсеры боятся раньше декабря выпускать свой продукт, потому что даже если кинотеатры начнут работу в осенний период, не понятно, пойдут ли сразу зрители в кино. Мы сами не знаем, как будет развиваться ситуация и когда мы сможем возобновить свою деятельность. Конечно, такое решение производителей станет проблемой для одно- и двухзальников, потому что помимо локального контента, будет еще и студийный. Но, как говорится, хозяин барин. Со своей стороны мы поддержим росписью все проекты, но приоритет будет отдаваться, конечно, коммерчески успешным фильмам, а не проходным,- отметила она.

Напомним, кинотеатры Казахстана приостановили свою деятельность 13 марта и до сих пор закрыты. Прогнозов по срокам перезапуска сферы кинопоказа нет.

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