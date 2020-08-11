Глава Apple стал миллиардером после девяти лет работы

В прошлом году годовая зарплата Кука составляла 3 миллиона долларов.

Генеральный директор Apple Тим Кук стал миллиардером, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Состояние Кука подскочило, когда акции Apple выросли на прошлой неделе. Рыночная капитализация Apple в настоящее время составляет около 1,9 трлн долларов. Его акции выросли почти на 54% в этом году.

Несмотря на то, что Кук является топ-менеджером Apple, в настоящее время он непосредственно владеет только около 0,02% акций Apple, стоимостью около 375 млн долларов. Однако за годы работы Куку также выплатили значительные премии по акциям и другие формы компенсации, которые увеличили его состояние.

В прошлом году годовая зарплата Кука составляла 3 миллиона долларов. Он также входит в совет директоров Nike.

Apple зафиксировала прибыль в прошлом месяце, причем выручка и прибыль превзошли оценки аналитиков за квартал.

Кук присоединился к Apple в 1998 году и занимал различные руководящие должности, включая главного операционного директора и исполнительного вице-президента по международным продажам и операциям. Он был назначен генеральным директором в августе 2011 года, после того как соучредитель Стив Джобс ушел в отставку. Джобс умер через несколько недель от осложнений рака поджелудочной железы.

До прихода в Apple Кук работал в компаниях Compaq и IBM.

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