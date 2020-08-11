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Житель Актюбинской области выращивал коноплю у себя во дворе

Имеются признательные показания.

Фото : polisia.kz11 августа 2020, 18:11

В Актюбинской области мужчина выращивал коноплю у себя во дворе, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, 43-летний мужчина выращивал в своем огороде семь кустов конопли. Полицейские изъяли самосад.

Назначена экспертиза. Имеются признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 300 ч.1 УК РК “Незаконное культивированное запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества”.

За это ему грозит штраф в размере до 2 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.


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