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Как будут отслеживать безопасность российской вакцины от коронавируса

Все серьезные нежелательные реакции будет отслеживать фармаконадзор.

Фото : Pixabay11 августа 2020, 18:20

Качество и безопасность вакцины от коронавируса центра Гамалеи будет отслеживаться на всех этапах жизненного цикла, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Качество и безопасность вакцины будет отслеживаться на всех этапах ее жизненного цикла, - сообщили в Росздравнадзоре.

В России создана и эффективно функционирует система фармаконадзора, которая позволяет отслеживать все серьезные нежелательные реакции при применении всех зарегистрированных в препаратов и принимать необходимые меры реагирования.

Система допуска в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов, в первую очередь вакцин, предполагает обязательный контроль качества каждой серии по всем показателям качества в лабораторных комплексах и получение разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот, - подчеркнули в пресс-службе.


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