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Военные объяснили ночные полеты вертолетов над Шымкентом

Жители обеспокоены частыми полетами над жилым сектором.

Фото : пресс-служба Шымкентского гарнизона11 августа 2020, 18:49

В Шымкентском гарнизоне объяснили причину частых полетов военной техники над городом, передает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.

Социальные сети то и дело будоражат сообщения горожан о вертолетах, которые кружат над Шымкентом. Многие думают, что спецтехника травит население непонятными веществами. На самом деле все намного банальнее – это проводятся учебно-тренировочные работы летчиками военной авиации. Регулярные полеты над городом (три раза в неделю), как в ночное, так и в дневное время – это учения летчиков авиационной базы Шымкента, – проинформировал руководитель пресс-службы Шымкентского гарнизона Исламбек Калдыбеков.

Сообщается, что военные экипажи приступили к отработке групповых полетов, которые проводятся на вертолетах Ми-35М и Ми-171Ш. Пилоты выполняют сложные пилотажные элементы на высоте от 50 до 1000 метров. Особое внимание на учениях уделяется работе экипажей в условиях ведения воздушного боя.

Сложность групповых полетов заключается, прежде всего, в поддержании определенных интервалов и расстояний между вертолетами. Молодой пилот, ранее не выполнявший такой полет, должен попытаться удержать курс, а также контролировать ровность маневрирования борта. Сложные элементы полета не выполняются над населенными пунктами или в близлежащих районах. Эти правила связаны с безопасностью, – сообщили военные.

Учения направлены на поддержание боевой готовности, повышение профессионального уровня летчиков военной авиации и совершенствование летных навыков, рассказал Калдыбеков. Он заверил, что у жителей Шымкента нет поводов для беспокойства.


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