В Алматы запустили акцию "Подари надежду на жизнь"

Прием иммунных доноров проводится в периоде до 2 месяцев после выздоровления в связи с наличием титра антител к коронавирусной инфекции, т.е. чем больше времени проходит с момента выздоровления, тем меньше антител остается у донора в крови.

Акиматом Алматы запущена акция совместно с известными блогерами и вайнерами, среди них предприниматель Кайрат Кудайберген, вайнер, актер Мейржан Туребаев, блогер Бейбит Алибеков, блогер популярной страницы kris_p_brothers_official Владимир Волков, руководитель ZTB.kz Маргулан Турсынов, актер, вайнер Азим Саидбаев и другие, передает zakon.kz.

В целом акция в первую очередь нацелена на сдачу плазмы переболевших коронавирусной инфекцией для лечения пациентов с тяжелой формой КВИ.

В настоящее время в Алматы выписаны более 8 тыс.человек с выздоровлением от коронавируса.

Каждый переболевший может сдать анализ на наличие антител. Данную процедуру раньше можно было пройти в Республиканском центре крови, теперь же начиная с 5 августа каждый перенесший заболевание может сдать анализ в Городском центре крови. Данная процедура безболезненная и безопасная.

Прием иммунных доноров проводится в периоде до 2 месяцев после выздоровления в связи с наличием титра антител к коронавирусной инфекции, т.е. чем больше времени проходит с момента выздоровления, тем меньше антител остается у донора в крови.

Как вы уже знаете, я переболел этой инфекцией, и сегодня я сдал плазму, которая, я думаю, поможет в лечении тяжелых пациентов с коронавирусом, – рассказывает Кайрат Кудайберген.

По словам Владимира Волкова, данная совместная акция с акиматом города проводится для того, чтобы привлечь внимание общественности и населения города к сдаче крови для тяжелобольных.

Друзья, мы сегодня здесь собрались по акции "Подари надежду на жизнь". Мы призываем всех, неравнодушных к этой проблеме, протянуть руку помощи и сдать плазму, ведь это может спасти чью-то жизнь, - отметил он.

Как рассказывает главный врач Городского центра крови Жандос Надиров, в приеме иммунных доноров дополнительно собирается анамнез заболевания, проводится осмотр врача терапевта и предварительное обследование на гемотрансфузионные инфекции ВИЧ 1,2, гепатит В, гепатит С, сифилис, а также на COVID-19 с определением титра антител. Время ожидания результатов тестирования для иммунных доноров занимает 1 час. Кровь можно сдать в любой будний день с 9 до 12 часов.

От одного донора получают 600 миллилитров плазмы, для инфицированного человека достаточно и 200 мл. В связи с этим благодаря одному донору можно спасти жизнь и вылечить троих больных коронавирусом. Извлечение такого объема плазмы является научно обоснованным и не причиняет никакого вреда здоровью донора.

С 5 августа в Центр уже обратилось 20 человек, из них допущены 12 доноров.

Стоит отметить, что в мегаполисе создается банк плазмы с антителами КВИ по поручению акима Алматы Б. Сагинтаева в рамках разработанного городского плана мероприятий по защите жизни и здоровья жителей города в условиях пандемии.

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