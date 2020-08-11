Горячие новости
Читайте также

Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Азии

18-летнего спортсмена убили в Атырау.

Фото : Pixabay11 августа 2020, 19:10

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 18-летнего чемпиона Азии по грэпплингу Есенбека Сигуатова, передает zakon.kz.

Сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан подозреваемый совершении преступления. Он водворен в изолятор временного содержания Управления полиции г.Атырау. Назначены соответствующие экспертизы, - говорится в сообщении ДП Атырауской области.

Отмечается, что по данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты