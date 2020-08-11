Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Азии
18-летнего спортсмена убили в Атырау.
Фото : Pixabay11 августа 2020, 19:10
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 18-летнего чемпиона Азии по грэпплингу Есенбека Сигуатова, передает zakon.kz.
Сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан подозреваемый совершении преступления. Он водворен в изолятор временного содержания Управления полиции г.Атырау. Назначены соответствующие экспертизы, - говорится в сообщении ДП Атырауской области.
Отмечается, что по данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035674-f9852ad9e0712bb5a2008621b263bace
Сейчас читают