Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Азии

18-летнего спортсмена убили в Атырау.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 18-летнего чемпиона Азии по грэпплингу Есенбека Сигуатова, передает zakon.kz.

Сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан подозреваемый совершении преступления. Он водворен в изолятор временного содержания Управления полиции г.Атырау. Назначены соответствующие экспертизы, - говорится в сообщении ДП Атырауской области.

Отмечается, что по данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).

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