На окраинах Алматы построят 111 км новых дорог по поручению Сагинтаева

В текущем году ведется строительство новых дорог на 177 улицах города Алматы протяженностью 47,4 км

В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций заместитель руководителя Управления городской мобильности города Алматы Ернур Абжахан рассказал о ходе исполнения поручений акима города по строительству дорожной инфраструктуры на вновь присоединенных участках города, передает zakon.kz.





По окраинам из 200 км дорог средним ремонтом охвачена основная часть - более 50%. Это Алатауский, Наурызбайский и Бостандыкский районы. Разрабатывается проектно-сметная документация (далее ПСД) в тех микрорайонах, где раньше не было твердого покрытия. Порядка 111 км дорог появятся после реализации данных ПСД, - отметил спикер.





Отмечается, что разработка ПСД по девяти районам находится на стадии завершения.



В целом в текущем году ведется строительство новых дорог на 177 улицах города Алматы протяженностью 47,4 км, из которых завершено строительство дорог по 112 улицам протяженностью 18,6 км. До конца года планируется завершение строительства дорог на оставшихся 65 улицах протяженностью 28,8 км.



По вопросам качества дорожной инфраструктуры жители города могут обратиться в общественную приемную Open Almaty по короткому номеру 1308 либо на аккаунты Управления городской мобильности города Алматы в социальных сетях.

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