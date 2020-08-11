Беспрецедентная сумма выделена в ВКО на капитальный и текущий ремонт объектов образования

В честь 175-летия великого мыслителя и поэта казахского народа Абая в селе Карааул Абайского района построена современная школа на 300 мест, оснащенная по стандартам Назарбаев Интеллектуальных школ.

В ходе прямого эфира аким ВКО Даниал Ахметов, говоря о подготовке к новому учебном году, отметил, что в области продолжается масштабное строительство школ и детских садов. Уже в сентябре этого года откроют свои двери 3 новые школы, передает zakon.kz.

В честь 175-летия великого мыслителя и поэта казахского народа Абая в селе Карааул Абайского района построена современная школа на 300 мест, оснащенная по стандартам Назарбаев Интеллектуальных школ. Так же в Усть-Каменогорске в селе Ахмирово откроется новая школа на 1 тысячу мест.

В селе Акжар Тарбагатайского района откроется школа на 600 мест с интернатом на 300 мест. В ней смогут учиться дети из многодетных и малообеспеченых семей со всех районов и городов области. Школа будет иметь военный профиль. Положительный опыт функционирования подобных классов в области уже имеется.

Помимо этого, в рамках государственно-частного партнерства в Усть-Каменогорске будут открыты 5 детских садов на 915 мест. Среди них детские сады по улицам Есенберлина, Революционной, Байбатчина, Утепова и в селе Ахмирово.

Также в областном центре после реконструкции Станции юных техников будет запущен SMART-центр дополнительного образования.

Глава региона подчеркнул, что в этом году беспрецедентная сумма в 10,9 млрд. тенге выделена на капитальный и текущий ремонт 423 объектов образования. Это в 5 раз превышает прошлогодние показатели. В целом ремонтные работы на всех объектах ведутся в соответствии с графиком. На данный момент из 423 объектов завершены работы на 381 объекте. В остальных ремонт будет завершен до 20 августа.

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