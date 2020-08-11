Свыше 200 человек находятся в стационарах Беларуси после беспорядков

Всем оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, отметили в Минздраве республики.

Более 200 человек, пострадавших во время беспорядков в Беларуси, находятся в стационарах, всем оказана необходимая помощь, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны.

Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. В последние два дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний день в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек, - значится в сообщении.

По официальным данным, за минувшую ночь после беспорядков в Беларуси пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских, есть неофициальные сообщения об убитых.

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