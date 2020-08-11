Свыше 200 человек находятся в стационарах Беларуси после беспорядков
Всем оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, отметили в Минздраве республики.
Фото : AP Photo/Sergei Grits11 августа 2020, 20:01
Более 200 человек, пострадавших во время беспорядков в Беларуси, находятся в стационарах, всем оказана необходимая помощь, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны.
Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. В последние два дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний день в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек, - значится в сообщении.
По официальным данным, за минувшую ночь после беспорядков в Беларуси пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских, есть неофициальные сообщения об убитых.
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