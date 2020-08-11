Горячие новости
Читайте также

Свыше 200 человек находятся в стационарах Беларуси после беспорядков

Всем оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, отметили в Минздраве республики.

Фото : AP Photo/Sergei Grits11 августа 2020, 20:01

Более 200 человек, пострадавших во время беспорядков в Беларуси, находятся в стационарах, всем оказана необходимая помощь, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны.

Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. В последние два дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний день в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек, - значится в сообщении.

По официальным данным, за минувшую ночь после беспорядков в Беларуси пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских, есть неофициальные сообщения об убитых.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты