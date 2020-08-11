В Бейруте возобновились акции протеста

Протестующие требуют отставки президента Ливана Мишеля Ауна.

В Бейруте, где произошел мощный взрыв, возобновились антиправительственные акции протеста, передает zakon.kz со ссылкой на AL Arabiya.

По данным СМИ, митингующие собрались у въезда в столичный порт, разрушенный в результате взрыва и начали выкрикивать антиправительственные лозунги.

В частности, протестующие требуют отставки президента Ливана Мишеля Ауна, а также роспуска парламента страны.

Накануне премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства. По его словам, "система коррупции оказалась сильнее ливанского государства". Как добавил министр, правительство стремилось спасти страну, но находящиеся десятилетия у власти начали травлю кабинета министров и настроили народ против него.

9 августа участники акции протеста в Бейруте ворвались в здание министерства труда Ливана и в здание министерства по делам перемещенных лиц страны. Продолжились и столкновения между протестующими и силовиками в ливанской столице. Ранее СМИ сообщали о стычках у здания парламента страны.

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