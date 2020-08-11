В одном из районов Алматы выявили нарушения карантина в 170 предприятиях

С начала действия ограничительных мер в районе оштрафованы более 300 человек.

В 170 бизнес-объектах Турксибского района Алматы выявили нарушения в период карантина. С начала действия ограничительных мер оштрафовали более 300 человек. Сегодня мониторинговая группа провела очередной выезд с целью проверить МСБ на соблюдение санитарных правил, передает zakon.kz.

По данным AlmatyTV, на нарушителей составили административный протокол.

В одном из кафе сотрудники предприятия находились без масок. В другом заведении за одним столом сидели более пяти человек.

Как вы видите, внутри этого кафе сидят посетители. Одно дело на летнике, но здесь внутри помещения, они подвергают риску здоровье людей. Они открыли окна, но это все равно не позволяет запускать людей внутрь, - заявила главный специалист отдела Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Турксибского района Лаззат Абиева.

По действующим правилам, принимать гостей во время карантина разрешено исключительно на воздухе. Выяснилось, что ранее мобильная группа делала предупреждения владельцам заведения.

С начала действия карантина мобильными группами проверено порядка 1200 объектов малого и среднего бизнеса. В результате члены мониторинговых групп составили больше 350 административных протоколов. Большую часть штрафов выписали физическим лицам.

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