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Жильцы нового дома в Таразе жалуются на трещины и плесень

Жители намереваются подать в суд на акимат, подрядную организацию и перестать оплачивать ипотеку.

Фото : almatytv12 августа 2020, 00:26

Жители многоквартирного дома в Таразе недовольны качеством построенного здания, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, Местные жители, которые заселились в квартиры всего полгода назад, жалуются на трещины в стенах и плесень в подъездах, а еще неприятный запах. Неоднократные обращения в городской акимат, якобы результата не принесли.

Пенсионерка Айымбуби Калтайкызы месте с семьей заселилась в эту квартиру три дня назад и была крайне разочарована. Говорит, что света нет, вода не подключена, а кафель весь упал.

Везде все рушится здесь. Ни одного целого места нет. Вчера был дождь, всю кухню затопило. В ванной краны не работают. В зале нет света. Вызвали электрика и сделали. Всех вызываем и исправляем недостатки этого дома, - сказала Калтайкызы.

Возмущены качеством сданных объектов жители двух домов. У всех аналогичная проблема. Но больше всего, людей беспокоит сырость, невыносимый запах в квартирах и в подъезде.

По словам местных чиновников, эти два многоэтажных дома построила строительная фирма из Шымкента. Подрядная компания предоставляет 5-летнюю гарантию на качество возводимого жилья. Поэтому жильцам не стоит беспокоиться.

В рамках гарантийного срока подрядная организация сделает ремонт жителям. Нет никаких проблем. Они должны прийти и написать заявление. В течение недели будут устранены все недостатки, - заявил заведующий сектором городского отдела строительства Шынгыс Алиаскар.

Жильцы настроены решительно и требуют устранить все недочёты в течение 5 дней. В противном случае, грозятся подать в суд на акимат, подрядную организацию и перестать оплачивать ипотеку.


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