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В Испании арестован один из самых разыскиваемых преступников Европы

В 1999 году в Люксембурге задержанный попытался ограбить дом 70-летней женщины, однако жертва заметила преступника и тот убил ее ударом молотка по голове

Фото : Pixabay12 августа 2020, 00:49

Полиция Испании арестовала одного из самых разыскиваемых преступников Европы, который скрывался от правосудия на протяжении более 20 лет, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

В 1999 году в Люксембурге задержанный попытался ограбить дом 70-летней женщины, однако жертва заметила преступника и тот убил ее ударом молотка по голове. Чтобы скрыть улики, он облил тело спиртом и поджег.

С тех пор мужчина находился в розыске. Некоторое время назад выяснилось, что он уже несколько лет скрывается в городе Пунта-Умбрия в испанской провинции Уэльва. Его задержание стало возможным благодаря информации, переданной гражданином Испании.

Отмечается, что мужчина считался самым разыскиваемым преступником в Люксембурге и входил в список самых разыскиваемых лиц в Европе.

Ранее, 8 июля стало известно, что участника преступных группировок Александра Шарапова, совершившего пять убийств в Москве и Подмосковье 20 лет назад, приговорили к 15 годам лишения свободы.


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