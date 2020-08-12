В Испании арестован один из самых разыскиваемых преступников Европы

В 1999 году в Люксембурге задержанный попытался ограбить дом 70-летней женщины, однако жертва заметила преступника и тот убил ее ударом молотка по голове

Полиция Испании арестовала одного из самых разыскиваемых преступников Европы, который скрывался от правосудия на протяжении более 20 лет, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

В 1999 году в Люксембурге задержанный попытался ограбить дом 70-летней женщины, однако жертва заметила преступника и тот убил ее ударом молотка по голове. Чтобы скрыть улики, он облил тело спиртом и поджег.

С тех пор мужчина находился в розыске. Некоторое время назад выяснилось, что он уже несколько лет скрывается в городе Пунта-Умбрия в испанской провинции Уэльва. Его задержание стало возможным благодаря информации, переданной гражданином Испании.

Отмечается, что мужчина считался самым разыскиваемым преступником в Люксембурге и входил в список самых разыскиваемых лиц в Европе.

Ранее, 8 июля стало известно, что участника преступных группировок Александра Шарапова, совершившего пять убийств в Москве и Подмосковье 20 лет назад, приговорили к 15 годам лишения свободы.

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