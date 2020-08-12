Двое детей утонули в Сырдарье
Они купались в неустановленном для этого месте.
Фото : Pixabay12 августа 2020, 01:13
Двое детей 10 и 13 лет из Кызылординской области утонули в реке Сырдарья, передает zakon.kz.
Согласно информации местного ДП, трагедия произошла 11 августа в 19.10 на реке у станции Караозек в Сырдарьинской области. Двое детей, живущих в областной центре, купались в неустановленной местности.
Специалисты областного департамента по чрезвычайным ситуациям начали поисковые работы на месте происшествия. Их тела пока не обнаружены, - заявил представитель ДП.
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