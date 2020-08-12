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Двое детей утонули в Сырдарье

Они купались в неустановленном для этого месте.

Фото : Pixabay12 августа 2020, 01:13

Двое детей 10 и 13 лет из Кызылординской области утонули в реке Сырдарья, передает zakon.kz.

Согласно информации местного ДП, трагедия произошла 11 августа в 19.10 на реке у станции Караозек в Сырдарьинской области. Двое детей, живущих в областной центре, купались в неустановленной местности.

Специалисты областного департамента по чрезвычайным ситуациям начали поисковые работы на месте происшествия. Их тела пока не обнаружены, - заявил представитель ДП.


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