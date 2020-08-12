Силовики открыли огонь резиновыми пулями в Минске
Также используются светошумовые гранаты.
Фото : tribuneledgernews.com12 августа 2020, 01:52
Сотрудники силовых ведомств используют резиновые пули для разгона протестующих в Минске, передает zakon.kz со ссылкой на "Газета.ru".
В частности, внутренние войска применяют резиновые пули и светошумовые гранаты против протестующих у станции метро "Пушкинская".
Огонь резиновыми пулями также открыт по демонстрантам около торгового центра "Магнит", указано в сообщении.
Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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