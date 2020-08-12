В Минске ОМОН штурмует подъезды жилых домов

На избивающих человека во дворе бойцов ОМОНа сбросили дверь

ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского, где могут скрываться протестующие, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В это же время на проспекте протестующие пытаются перекрыть движение. Вдоль всего проспекта собрались люди с национальными флагами в руках.

Активисты скандируют лозунги, поднимают сжатые кулаки вверх. Водители автомобилей поддерживают протестующих гудками.

Силовики стянули спецтехнику в этот район.

На сотрудников ОМОНа, которые избивали человека во дворе дома, очевидцы происшествия сбросили дверь. Видео инцидента было опубликовано в одном из белорусских Telegram-каналов.

На кадрах видно, как во двор забегает группа силовиков, они валят на землю мужчину, поднявшего руки над головой, а затем начинают его избивать. На видеозаписи слышны крики с призывами остановить избиение.

Ранее сообщалось, что столкновения бойцов ОМОН с протестующими начались в минском парке имени Михаила Павлова.

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