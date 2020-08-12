Джо Байден номинировал афроамериканку на пост вице-президента США

Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента.

Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден номинировал сенатора США от штата Калифорния афроамериканку Камалу Харрис на пост вице-президента, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом политик сообщил вечером во вторник, 11 августа.

В случае победы Байдена на выборах 55-летняя Харрис может стать первой в американской истории женщиной и афроамериканкой на посту вице-президента. Перед тем, как в 2017 году войти в Сенат США, Харрис была генеральным прокурором Калифорнии. Она также выдвигала свою кандидатуру в президенты на первичных выборах, но потерпела неудачу, однако привлекла внимание тем, что резко критиковала Джо Байдена в тот период.

В тот же день выбор Байдена одобрил бывший президент США Барак Обама, назвав Харрис "более чем подходящей для этой работы". "Когда в Овальном кабинете ты сталкиваешься с самыми тяжелыми проблемами, и то решение, которое ты примешь, окажет влияние на жизнь и действительность всей страны, тебе нужен рядом кто-то, способный давать оценку и имеющий характер для принятия правильного решения", - цитирует Обаму dpa.

Президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу того, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны.

Трамп отметил, что Харрис "очень слабо" выступила на праймериз демократов, у нее было около 2%. "Я был удивлен, что он выбрал ее", — сказал президент.

Американский лидер также добавил, что Харрис была "очень неуважительна" к Джо Байдену. "Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о Сонном Джо. И я думал, что он ее не выберет", — отметил он.

Ранее более сотни известных афроамериканцев обратились к вероятному кандидату демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдену с призывом номинировать афроамериканку на пост своего вице в случае победы на выборах.

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