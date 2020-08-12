Главный инфекционист США сомневается в безопасности российской вакцины от КВИ

Энтони Фаучи отметил, что "разработать вакцину и подтвердить ее безопасность и эффективность - это две разные вещи".

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи надеется на то, что прошедшая регистрацию Минздравом РФ первая в мире вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции безопасна и эффективна, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Главный инфекционист Соединенных Штатов выразил такое мнение во вторник во время экспертной дискуссии, организованной телеканалом National Geographic.

"Я надеюсь, что россияне точно подтвердили безопасность и эффективность этой вакцины. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это", - сказал Фаучи.

Разработать вакцину и подтвердить ее безопасность и эффективность - это две разные вещи. Мы работаем над шестью или больше вакцинами. Если бы мы хотели рискнуть и навредить множеству людей, дав им то, что не работает, то могли бы при желании начать хоть на следующей неделе. Однако это работает не так, - пояснил Фаучи, дав понять, что говорит о процедуре сертификации, принятой в США.

В конце июля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний на слушаниях в специальном подкомитете по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса в Палате представителей Конгресса США заявил о том, что Соединенные Штаты не будут зависеть от других стран в плане вакцинации населения от нового коронавируса.

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