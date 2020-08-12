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Еще 975 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 74 677 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.12 августа 2020, 08:17

В Казахстане 975 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 34,
в городе Алматы - 255,
в городе Шымкент - 1,
в Актюбинской области - 65,
в Атырауской области - 47,
в Восточно-Казахстанской области - 98,
в Жамбылской области - 5,
в Западно-Казахстанской области - 23,
в Карагандинской области - 143,
в Костанайской области - 121,
в Кызылординской области - 26,
в Мангистауской области - 30,
в Павлодарской области -4,
в Северо-Казахстанской области - 79,
в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровели – 74 677 человек от COVID-19.


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