Еще 975 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 74 677 человек от COVID-19.

В Казахстане 975 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 34,

в городе Алматы - 255,

в городе Шымкент - 1,

в Актюбинской области - 65,

в Атырауской области - 47,

в Восточно-Казахстанской области - 98,

в Жамбылской области - 5,

в Западно-Казахстанской области - 23,

в Карагандинской области - 143,

в Костанайской области - 121,

в Кызылординской области - 26,

в Мангистауской области - 30,

в Павлодарской области -4,

в Северо-Казахстанской области - 79,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровели – 74 677 человек от COVID-19.

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