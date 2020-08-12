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Цена золота опустилась ниже $1900 за тройскую унцию впервые с 26 июля

Стоимость снизилась на 2,39%.

Фото : trend.az12 августа 2020, 08:26

Цена золота опустилась ниже $1900 за тройскую унцию, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex ("Комекс" - подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась на 2,39% и достигла 1 899 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:45 нрст.

Последний раз стоимость золота находилась ниже уровня 1 900 долларов за тройскую унцию 26 июля.


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