Цена золота опустилась ниже $1900 за тройскую унцию впервые с 26 июля
Стоимость снизилась на 2,39%.
Фото : trend.az12 августа 2020, 08:26
Цена золота опустилась ниже $1900 за тройскую унцию, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Цена золота в ходе торгов на бирже Comex ("Комекс" - подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась на 2,39% и достигла 1 899 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:45 нрст.
Последний раз стоимость золота находилась ниже уровня 1 900 долларов за тройскую унцию 26 июля.
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