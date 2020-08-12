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Google намерена создать самую обширную сеть для оповещения о землетрясениях

Компания рассчитывает использовать акселерометры в смартфонах для фиксации сигналов, свидетельствующих о землетрясении поблизости.

Фото : kerch12 августа 2020, 08:54

Американская компания Google сообщила во вторник о намерении создать самую обширную сеть для распознавания землетрясений при помощи смартфонов на Android, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

С сегодняшнего дня ваш телефон на Android может стать частью системы оповещения о землетрясениях, где бы вы ни жили. Это означает, что ваш телефон может быть мини-сейсмометром и присоединиться к миллионам других телефонов на Android, чтобы создать самую большую в мире систему по распознаванию землетрясений, - говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее официальном сайте.

По информации Google, так как каждый смартфон оснащен маленьким акселерометром, он фиксирует сигналы, которые могут свидетельствовать о землетрясении поблизости. Сигналы будут направляться на специальный сервер, который будет собирать и обрабатывать информацию с разных смартфонов, чтобы определить, действительно ли в некотором месте происходит землетрясение.

Компания уточнила, что на первом этапе информацию о землетрясении поблизости можно будет узнать, набрав запрос в поисковой системе Google. Однако позже компания планирует рассылать уведомления о землетрясениях жителям США и других стран.


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