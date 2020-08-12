Оценены шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

Заболевание Ефремова способно затянуть дело, поскольку он не сможет участвовать в заседаниях суда.

Состояние здоровья актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, может отразиться на исполнении приговора. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

По словам юриста, существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей.

Адвокат подчеркнул, что это не значит, что подсудимый полностью избежит наказания. Его исполнение могут перенести до полного выздоровления. Почуев считает, что заболевание Ефремова способно затянуть дело, поскольку он не сможет участвовать в заседаниях суда.

Говорить о том, что это способ защиты, я бы не стал, поскольку состояние Ефремова - очевидное следствие эмоционального и психологического напряжения, ставшего результатом травли, - сказал он.

11 августа должно было состояться очередное судебное заседание по делу о ДТП с участием артиста, однако его отложили на 12 августа, так как Ефремова увезли из зала суда на машине скорой помощи.

Когда Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы, артист был не в состоянии самостоятельно идти, поэтому актера вытаскивали из машины судебные приставы. Ефремов еле-еле поднимался по лестнице, волоча за собой правую ногу. Через 10 минут появился автомобиль скорой помощи. Позднее стало известно, что актеру поставили диагноз "ишемическая атака".

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, который впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!