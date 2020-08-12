Женщина изготавливала алкоголь у себя дома в Костанайской области

Ее оштрафовали.

Жительница Костанайской области в частном доме организовала подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК проведены проверочные мероприятия по фактам реализации суррогатной алкогольной продукции в торговых точках области. Так, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержана жительница г.Житикара Костанайской области, которая организовала в частном доме подпольный цех по розливу алкогольной продукции.

В ходе осмотра цеха обнаружены спиртосодержащая жидкость, оборудование для розлива продукции, различная тара, а также другие материалы, используемые в незаконной предпринимательской деятельности, - сообщили в КФМ МФ РК.

Приговором Житикаринского районного суда жительница г.Житикара признана виновной в совершении административного правонарушения с наложением штрафа и конфискацией спиртосодержащей жидкости.

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