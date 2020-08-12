Глобальный кризис и антикризисные меры БРК

Экономисты из России и стран ШОС представили свой анализ ситуации и прогноз на ближайшие месяцы.

Состояние мировой экономики и антикризисные меры по выходу из вызванного пандемией экономического кризиса обсудили банки-члены Межбанковского объединения Шанхайской Организации Сотрудничества (МБО ШОС). Банк Развития Казахстана (дочерняя организация холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк Развития), как член МБО ШОС также принял активное участие в конференции, сообщает zakon.kz.

Мероприятие проходило в онлайн-режиме, где экономисты из России и стран ШОС представили свой анализ ситуации и прогноз на ближайшие месяцы, а также предложили планы действий по выходу из кризиса и обменялись практическим опытом по мерам поддержки национальных экономик. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ выступила организатором мероприятия, как председательствующая сторона в МБО ШОС в 2020 году.

Банк Развития Казахстана представил Заместитель Председателя Правления Думан Аубакиров, выступив с докладом на тему опыта БРК по поддержке клиентов и сотрудников в рамках борьбы с последствиями пандемии.

В своем выступлении Думан Аубакиров обратил внимание, что антикризисная стратегия БРК строилась на основе опыта, полученного в 2008 и 2014-15 годах. В частности, кризис вызванный пандемией Covid-19, принес немало проблем:снизился темп производства многих проектов, также из-за закрытия границ, на проектах не смогли физически присутствовать необходимые специалисты из других стран. Выросла стоимость заемного капитала при высокой капиталоемкости проектов.

В целях снижения негативного воздействия пандемии на проекты и финансовую устойчивость Банка, в БРК оперативно разработан и реализуется антикризисный план, состоящий из превентивных и комплексных мер. План включает такие основные мероприятия, как реструктуризация валютных кредитов заемщиков, которая проводится в зависимости от наличия и поступления соответствующего льготного фондирования в национальной валюте, отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению, отмена штрафных санкций за несвоевременные исполнения финансовых и нефинансовых обязательств.

В настоящий момент по большинству пунктов Плана проводятся интенсивные работы со всеми заинтересованными сторонами, реализация которого требует скоординированных действий всех участников – Банка Развития, государственных органов и предприятий.

План регулярно актуализируется и, по мере необходимости, дополняется с учетом происходящих изменений.

В целях обеспечения безопасности здоровья в связи с распространением коронавирусной инфекции работники Банка переведены на дистанционную форму работы с 16 марта т.г. За период дистанционной работы все функциональные обязанности сотрудниками выполняются в полном объеме. Эффективность работы Банка, в связи с переходом на дистанционную форму, не изменилась, в том числе, проекты финансируются без физического присутствия заемщиков. Так по итогам первого полугодия, Банком профинансированы крупные инвестицонные проекты на сумму в размере 176, 3 млрд тенге.

Возможность внедрения дистанционной формы работы были достигнуты за счет внедрения электронной цифровой подписи и доведения безбумажного документооборота до 80% (за исключением только для тех документов, в которых есть необходимость хранить на бумажном носителе-это правоустанавливающие документы на имущество, представленного в залог Банку, соглашения об открытии кредитной линии и т.д.).

Банком на регулярной основе проводится системный мониторинг как эпидемиологической, так и социально-экономической ситуации в стране и мире. Принимаются все необходимые меры для сглаживания последствий пандемии для клиентов и сотрудников Банка. По мере необходимости данные меры пересматриваются и дополняются, - дополнил Думан Аубакиров.

МБО ШОС создано во исполнение решения Совета глав правительств государств-членов ШОС о создании механизма финансового обеспечения и обслуживания инвестиционных проектов на экономическом пространстве стран-членов ШОС 26 октября 2005 года. Основные направления деятельности - организация финансирования инвестиционных проектов, развитие взаимодействия с уполномоченными финансовыми институтами государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, сотрудничество с ведущими экономическими структурами, действующими на пространстве ШОС (Деловой совет ШОС, Евразийский банк развития), обмен опытом и сотрудничество в сфере подготовки кадров.

В состав МБО ШОС, помимо БРК, входят ВЭБ.РФ, Государственный банк развития Китая, РСК Банк (Кыргызская Республика), Habib Bank Limited (Пакистан), Индийская инфраструктурная финансовая компания, Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан "Амонатбанк", Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. Партнеры по диалогу - Евразийский банк развития, Сберегательный Банк "Беларусбанк" и Банк развития Монголии.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР). БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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