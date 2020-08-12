Пьяная беременная женщина ездила за рулем в Атырауской области

Ее лишили прав.

Полтысячи пьяных водителей задержали в Атырауской области, сообщает zakon.kz.

С начала этого года полицейские нефтяного региона задержали 467 пьяных водителей, в том числе 370 – в областном центре. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 608 КоАП – "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

При этом, как отметил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев, 46 человек не только сели за руль в нетрезвом состоянии, но даже не имели при себе водительского удостоверения. И поскольку это правонарушение имеет уже признаки уголовно-наказуемого деяния, в отношении них было начато досудебное расследование по статье 346 УК РК.

Кроме того, в числе любителей выпить за рулем оказались люди с ограниченными возможностями (четверо), три беременных женщины, а также два несовершеннолетних подростка.

Так, например, в ночь на 15 июля в центре Атырау стражи порядка задержали 32-летнюю горожанку. Женщина находилась на пятом месяце беременности, но это не помешало ей принять горячительного и отправиться по своим делам за рулем своего Nissan Juke. Впоследствии суд, рассмотрев материалы административного дела, лишил ее прав.

Неделю спустя, опять-таки ночью, на пересечении улиц Сатпаева-Пушкина был остановлен автомобиль марки Nissan Tiida, которым управлял 17-летний подросток. Водительского удостоверения у него не было, а экспертиза установила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В этом случае к ответственности привлекли родителей несовершеннолетнего, административный суд оштрафовал их на 27 780 тенге. Наряду с этим, родителей юного правонарушителя ждет еще и ювенальный суд, куда были направлены материалы по статье 442 КоАП – "Нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей".

Полицейские напоминают, что с января этого года законом ужесточено наказание за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Таких правонарушителей ждет административный арест на 15 суток и лишение права управления сроком на 7 лет. А в случае повторного правонарушения срок ареста продлевается до 20 суток, а лишение прав – до 8 лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!