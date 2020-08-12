Выборы в Сенат. Live

В последний раз выборы депутатов Сената Парламента РК проходили 1 октября 2014 года.

В Казахстане стартовали выборы в сенат. В октябре 2020 года завершается срок полномочий 17 депутатов, избранных в 2014 году.

В список выборщиков по республике включено 3 069 депутатов маслихатов.

В последний раз выборы депутатов Сената Парламента РК проходили 1 октября 2014 года.

Редакция zakon.kz ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов. Информация предоставляется Telegram-каналом ЦИК РК.

11:07 - Во всех областях страны, а также городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент началось совместное заседание выборщиков.

10:58 - За выборами депутатов Сената Парламента Республики Казахстан осуществляют наблюдение 185 наблюдателей, из них: 180 национальных, а также 5 международных наблюдателей от Миссии ССТГ.

10:54 - По состоянию на 10:30 часов (по Нур-Султану) был достигнут кворум (число выборщиков, достаточное для признания результатов правомочным, - прим.) во всех регионах страны.

10:48 - По состоянию на 10:40 часов (по времени столицы) явка выборщиков по республике составила 92,2 %. Самая высокая явка наблюдается в трех регионах: Карагандинская область (98%), Актюбинская область (96%) и Шымкент (96%).

Скриншот с сайта ЦИК РК.

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