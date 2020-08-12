Аким Темиртау заявил, что скоро покинет свой пост
Глава города сказал, что уже известно, кто будет после него руководить акиматом Темиртау.
Галым Ашимов, занимающий должность акима Темиртау, сообщил о том, что через пару дней покинет свой пост во время онлайн-встречи с населением, передает zakon.kz.
Жители города спросили акима, действительно ли ожидается его уход.
Вы знаете, мы государственные служащие. Я в этом городе отработал 5 лет. Есть такое понимание как ротация. Да, мне осталось работать в этом городе еще 2 дня. Я перехожу в областное управление руководителем, в Караганду, - сказал аким Темиртау Галым Ашимов.
Какое именно управление будет возглавлять Галым Ашимов, пока не известно.
Нам куда прикажут идти работать, мы туда и пойдем. Это решаю не я, решает руководство. Пришло время ротации, - отметил Галым Ашимов.
Глава города сказал, что уже известно, кто будет после него руководить акиматом Темиртау.
Придет мой коллега с другого города. Очень компетентный человек, хороший хозяйственник, - сказал аким.
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Аким Темиртау покидает свой пост. Это будет через два дня. Об этом Галым Ашимов сообщил сегодня во время прямого эфира с населением. Кто-то из жителей города спросил акима, ожидается ли его уход. «Вы знаете, мы государственные служащие. Я в этом городе отработал пять лет. Есть такое понимание как ротация. Да, мне осталось работать в этом городе еще два дня. Я перехожу в областное управление руководителем, в Караганду», - сказал аким Темиртау Галым Ашимов. Какое именно управление будет возглавлять Галым Ашимов, он не сказал. «Нам куда прикажут идти работать, мы туда и пойдем. Это решаю не я, решает руководство. Пришло время ротации», - отметил Галым Ашимов. Аким сказал, что уже известно, кто будет новым акимом Темиртау. «Придет мой коллега с другого города. Очень компетентный человек, хороший хозяйственник», - сказал аким. По слухам, это будет аким Жезказгана. На этом посту Галым Ашимов работал на протяжении пяти лет – с 2015 года. #галым_ашимов_уходит #аким_темиртау_уходит @patriotkaragandy
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