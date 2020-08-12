Аким Темиртау заявил, что скоро покинет свой пост

Глава города сказал, что уже известно, кто будет после него руководить акиматом Темиртау.

Галым Ашимов, занимающий должность акима Темиртау, сообщил о том, что через пару дней покинет свой пост во время онлайн-встречи с населением, передает zakon.kz.

Жители города спросили акима, действительно ли ожидается его уход.

Вы знаете, мы государственные служащие. Я в этом городе отработал 5 лет. Есть такое понимание как ротация.​ Да, мне осталось работать в этом городе еще 2 дня. Я перехожу в областное управление руководителем, в Караганду, - сказал аким Темиртау Галым Ашимов.

Какое именно управление будет возглавлять Галым Ашимов, пока не известно.

Нам куда прикажут идти работать, мы туда и пойдем. Это решаю не я, решает руководство. Пришло время ротации, - отметил Галым Ашимов.

Глава города сказал, что уже известно, кто будет после него руководить акиматом Темиртау.

Придет мой коллега с другого города. Очень компетентный человек, хороший хозяйственник, - сказал аким.

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