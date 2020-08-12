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В Беларуси заявили о задержании координаторов массовых беспорядков

Один из задержанных координировал акции из гостиничного номера.

Фото : tut.by12 августа 2020, 11:08

В Минске задержаны координаторы массовых беспорядков, один из них руководил действиями соратников из гостиницы. Об этом сообщает БЕЛТА, передает zakon.kz.

Сообщается, что один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда и координировал акции.

Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями, - сообщило издание.

В воскресенье прошли выборы президента Беларуси. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08%, Светлана Тихановская - 10,09%. После публикации результатов в стране начались протесты. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Протесты продолжаются третью ночь подряд.


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