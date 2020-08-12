На север Казахстана движется южный циклон

На юге страны сохранится погода без осадков.

На юге Казахстана в ближайшие дни прогнозируют погоду без осадков, сообщает zakon.kz.

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 13-15 августа.

В течение предстоящих трех дней южный циклон будет смещаться на северо-восточные регионы Казахстана и сохранит неустойчивую погоду.

На большей части республики сохранятся дожди c грозами, на западе, северо-западе, северо-востоке и востоке местами сильные. С прохождением атмосферных фронтов, местами ожидаются шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на северо-западе и севере – туман.

Лишь на юге страны сохранится погода без осадков.

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