Поиски нулевого пациента могут занять десятилетия.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что нулевой пациент может находиться за пределами Китая. Именно поэтому необходимо сохранять непредвзятость, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Официальный представитель ВОЗ отметил, что новый коронавирус чрезвычайно трудно остановить, трудно распознать, трудно отличить от других заболеваний, если не будет проводиться адекватное и немедленное тестирование.

Райан также отметил, что поиски нулевого пациента могут занять десятилетия. По его словам, потребовались годы, чтобы найти первого человека, который болел Ближневосточным респираторным синдромом (БВРС).

Большинство ученых пришли к предварительному консенсусу относительно происхождения нового коронавируса: это вирус естественного происхождения, который, возможно, существовал в природе в течение длительного времени. Вирус впервые пришел от определенного вида летучих мышей. Возможно, был какой-то промежуточный носитель вируса, прежде чем COVID-19 заразил людей. Однако когда, где и как произошел процесс передачи, остается неясным.

Идентификация нулевого пациента может помочь решить важнейшие вопросы, касающиеся начала пандемии.

Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале Lancet, у первого человека был диагностирован COVID-19 1 декабря 209 года. В исследовании говорится, что он не контактировал с оптовым рынком морепродуктов Китая, где, как считалось, впервые вспыхнула вспышка заболевания.

Это затрудняет определение точного переносчика коронавируса, который заразил людей. Есть много подсказок, которые могут быть использованы для отслеживания нулевого пациента, но многие люди уже имеют антитела в своем организме. Это затрудняет идентификацию. Охота на нулевого пациента - это охота на источник. Цель состоит в том, чтобы ответить, как вирус попал в человеческий мир, - сказал респираторный эксперт в больнице Пекинского университета Ван Гуанфа.

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