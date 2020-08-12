"5 основных проблем". Байбек сообщил о Программе для молодежи

По каждому направлению разработан комплекс мер, определены конкретные индикаторы.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек отметил, что молодежь – это будущее нашей страны, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сегодня Международный день молодежи. Поэтому еще раз хочу выразить благодарность активистам и волонтерам инициированной Елбасы и Главой государства общереспубликанской акции #BizBirgemiz. В этот непростой период мы стали свидетелями самоотверженности и огромного патриотизма нашей молодежи. Более 5 тысяч жасотановцев и добровольцев по всей стране обеспечили бесконтактную доставку нуждающимся в виде продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости. Волонтеры «Jas Otan»-а одними из первых пришли на помощь к пострадавшим жителям Мактаарала. Нашим молодежным крылом недавно была инициирована еще одна акция - «Дәрігерлерге мың алғыс!» - отметил он

Медикам по всей стране были доставлены «Пакеты благодарности» с кумысом, шубатом и другими повышающими иммунитет продуктами.

СОЛИДАРНОСТЬ - одна из ключевых ценностей нашей партии. Она выражается в поддержке слабых сильными, малоимущих обеспеченными, больных здоровыми и младших старшими. Рад, что в нашей стране выросло поколение, готовое менять себя и мир вокруг к лучшему. Поколение, умеющее созидать, брать ответственность, проявлять солидарность и взаимовыручку. Это и является сутью идеи #BizBirgemiz. Думаю, что предстоящие внутрипартийные праймериз «Nur Otan» дадут возможность молодым гражданам показать себя, проявить лидерские навыки в конкурентной политической борьбе. Наша цель – провести максимально открытый отбор для выявления новых лидеров, формирования прозрачных партийных списков на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней. Для этого решением Елбасы для молодых людей до 35 лет в партийных списках «Nur Otan»-а предусмотрена специальная 20%-ная квота, - добавил Байбек.

Он уверен, что в ходе праймериз будут выбраны самые достойные представители своего района, города, области, которые будут активно представлять и отстаивать интересы молодежи.

В соответствии с поручением Лидера партии Нурсултана Назарбаева нашими молодыми сторонниками также подготовлен проект пятилетней Программы молодежи «Жастар – Отанға!». Документ, учитывающий лучшие мировые практики и более 3 тысяч предложений молодых людей со всех регионов страны, опубликован на сайте «Jas Otan». В программе отражены 5 основных проблем молодежи, представлены пути их решения. Наши усилия будут сосредоточены на таких ключевых вопросах, как доступное жилье и поддержка молодых семей, трудоустройство и занятость, качественное образование, участие в общественно-политической жизни страны и другое.По каждому направлению разработан комплекс мер, определены конкретные индикаторы. Окончательный вариант программы будет обсужден на площадке «Jas Otan»-а уже в сентябре. До этого времени каждый может внести свои замечания и предложения. Молодежь – это будущее нашей страны! Біз Жастармен Біргеміз! #МыВместе - заключил он.

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