Ночные рейды полиции в Алматы обсуждают в сети

Как сообщили в ДП Алматы, заснятая на видео полицейская отработка – это профилактическая мера, направленная на борьбу с нарушителями тишины.

Алматинцы обсуждают в соцсетях видео с кортежем полицейских авто, разъезжающих по ночному микрорайону и разгоняющих гуляющих там людей. Как сообщили в полиции, это чисто профилактическая мера, направленная на борьбу с нарушителями тишины, сообщает zakon.kz.

Видео с кортежем полицейских автомобилей, разъезжающих по дворам многоквартирных домов и призывающих гуляющих там людей вернуться в свои квартиры, было опубликовано в социальной сети instagram в паблике kris.p.online. Данный видеоролик вызвал немало отзывов у пользователей соцсетей, горячо обсуждающих происходящее в своих комментариях.

За официальными разъяснениями по данному видеоролику, журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Как сообщила официальный представитель городского ДП Салтанат Азирбек, заснятая на видео полицейская отработка – это чисто профилактическая мера, и в этом нет ничего необычного.

Заснятое на видео действие происходило в первом часу ночи микрорайоне Жас Канат. Это один из густонаселенных микрорайонов Турксибского района Алматы. И такие отработки не единичны. Ведь зачастую в ночное время дети играют на улице, и конечно шумят. В итоге на пульт "102" поступает множество сообщений о нарушении тишины. И заявителей вполне можно понять. Ведь среди них есть пожилые люди и семьи с маленькими детьми, которые не могут заснуть из-за шума на улице. Особенно если учесть, что из-за летней жары, окна у всех открыты. Факты нарушения тишины в основном отрабатываются силами патрульных нарядов и участковых инспекторов полиции в густонаселенных массивах, где проводится разъяснительная работа с родителями, дети которых гуляют в ночное время. То есть это чисто профилактическая мера, – сообщила Салтанат Азирбек.

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