Должностные лица наказаны за ненадлежащие дороги и сооружения  

Выдано 1199 предписаний на их устранение.

За ненадлежащие дороги и сооружения наказаны должностные лица в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

На территории области находятся 18 924 километров автодорог общего пользования, из них: 455 км – международного и 1749 км республиканского значения, 2684,3 км – областного, 3497,1 – районного значения, 6218,7 километров – улицы населенных пунктов и 4322 километров – хозяйственные дороги.

По результатам комплексных обследований дорог и дорожных сооружений с начала года наказаны 103 должностных лица в Акмолинской области за невыполнение требований по содержанию автодорог, выдано 1199 предписаний на их устранение.

В зоне внимания полицейских не только состояние дорожного полотна, но и всех элементов дорожной инфраструктуры – светофоров, знаков, разметки. Исполняя предписания стражей порядка об устранении недостатков, соответствующие организации помыли, покрасили, выпрямили свыше 200 дорожных знаков. Там, где их закрывали ветви, растительность была подрезана, - сообщили в ДП области.

Приведены в надлежащее состояние более 116 загрязнившихся светофоров. Наносится и обновляется дорожная разметка, проводится ямочный ремонт. Город обзавелся несколькими новыми пешеходными переходами после того, как полицейские направили местным исполнительным органам свыше 122 предложения по развитию дорожной инфраструктуры.

Во избежание ДТП и возможных трагических последствий, акмолинские полицейские настоятельно рекомендуют руководителям дорожных организаций ужесточить контроль и не допускать нарушения по содержанию дорог.

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